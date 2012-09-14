Доработка прайс-листа (Excel)

Надо создать новый прайс-лист (пример вкладка PRICE + DESIGN) из имеющегося в наличии прайс-листа (вкладка PRICE). С новым дизайном + доработки.

Окончательный результат должен соответствовать вкладке PRICE + DESIGN.

Тех задание в приложении.

Оплата по факту выполненной работы. (Western Union)

Предоплату сделать не смогу так как придется выложиться 2 раза за перевод денег. Другой возможности по оплате у меня нет. Только Western Union

Общение в скайпе.