Нужна конфигурация 1с для интернет магазина (возможно с минимальной базой товаров) с настроеным обменом данных (из файла обмена выкинуто все лишнее). Либо нужна помощь в создании такой кннфигурации или обучение ее созданию. Как можно быстрее! ...
Доработка прайс-листа (Excel)
Надо создать новый прайс-лист (пример вкладка PRICE + DESIGN) из имеющегося в наличии прайс-листа (вкладка PRICE). С новым дизайном + доработки.
Окончательный результат должен соответствовать вкладке PRICE + DESIGN.
Тех задание в приложении.
Оплата по факту выполненной работы. (Western Union)
Предоплату сделать не смогу так как придется выложиться 2 раза за перевод денег. Другой возможности по оплате у меня нет. Только Western Union
Общение в скайпе.
Заявки фрилансеров
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