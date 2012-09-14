Доработка прайс-листа (Excel)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки196 просмотров

Надо создать новый прайс-лист (пример вкладка PRICE + DESIGN) из имеющегося в наличии прайс-листа (вкладка PRICE). С новым дизайном + доработки.

Окончательный результат должен соответствовать вкладке PRICE + DESIGN.

Тех задание в приложении.

Оплата по факту выполненной работы. (Western Union)

Предоплату сделать не смогу так как придется выложиться 2 раза за перевод денег. Другой возможности по оплате у меня нет. Только Western Union

Общение в скайпе.

13 лет назад
ramin80
Амс 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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