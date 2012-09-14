Программа формирования заказа

Требуется программа для формирования заказа.

Что бы были поля для заполнения: код товара, фабрика, размер, цвет, принадлежность по полу(мальчик/девочка), описание, количество, цена и в последнем общая цена. Все это для отдельного покупателя(для которого ФИО, адрес,телефон). В конце подсчитывалась общая сумма. Количество покупателей не ограничено. Что бы была возможность сортировки заказа по фабрикам(что бы брались товары со всех заказов и сортировались для каждой фабрики. Подсчитывалось общее количество каждого товара). Что бы была возможность печати каждого заказа отдельно.

И уточнить на сколько будет отличаться цена, если в программе будет предусмотрено добавления товара в каталог. И потом с добавлением кода в заказ автоматом подтягивались все данные(фабрика, цвет и т.д.). Сразу пишите сроки и цену.