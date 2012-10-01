Нужен парсер сайта. Парсер должен уметь сохранять картинку делать файл CSV, а так же копировать фотографии на основании сделанного CSV и объединять сделанные CSV разных категорий.

Имеется полное техзадание, скачать его можно по ссылке. Задание на мой взгляд не из самых простых поэтому оценивайте реально свои силы.

Срок, 2-3 дня, много времени нет.

Предоплату не вношу но могу всячески гарантировать свои намерения например могу перевести деньги через яндекс.деньги с протекцией или через сайт вэблансер (безопасная сделка).

http://narod.ru/disk/61175378001.9a56a95ae4ae66a679323e5bc2794d37/111.docx.html