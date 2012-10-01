Нужен парсер сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки174 просмотра

Нужен парсер сайта. Парсер должен уметь сохранять картинку делать файл CSV, а так же копировать фотографии на основании сделанного CSV и объединять сделанные CSV разных категорий.

Имеется полное техзадание, скачать его можно по ссылке. Задание на мой взгляд не из самых простых поэтому оценивайте реально свои силы.

Срок, 2-3 дня, много времени нет.

Предоплату не вношу но могу всячески гарантировать свои намерения например могу перевести деньги через яндекс.деньги с протекцией или через сайт вэблансер (безопасная сделка).

http://narod.ru/disk/61175378001.9a56a95ae4ae66a679323e5bc2794d37/111.docx.html

13 лет назад
grin-baks
Павел 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

danlex
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$90
3 дня
Алексей разработал очень сложный и многофункциональный парсер. Учёл множество аспектов и сделал действительно качественный и универсальный продукт. Ответственно подходит как к заданию так и к срокам его исполнения. Всем рекомендую.
Все отлично. Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

danlex
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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