Нужна конфигурация 1с для интернет магазина (возможно с минимальной базой товаров) с настроеным обменом данных (из файла обмена выкинуто все лишнее). Либо нужна помощь в создании такой кннфигурации или обучение ее созданию. Как можно быстрее! ...
Нужен парсер сайта
Нужен парсер сайта. Парсер должен уметь сохранять картинку делать файл CSV, а так же копировать фотографии на основании сделанного CSV и объединять сделанные CSV разных категорий.
Имеется полное техзадание, скачать его можно по ссылке. Задание на мой взгляд не из самых простых поэтому оценивайте реально свои силы.
Срок, 2-3 дня, много времени нет.
Предоплату не вношу но могу всячески гарантировать свои намерения например могу перевести деньги через яндекс.деньги с протекцией или через сайт вэблансер (безопасная сделка).
http://narod.ru/disk/61175378001.9a56a95ae4ae66a679323e5bc2794d37/111.docx.html
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