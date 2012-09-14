Десктопный парсер

Здравствуйте! Почитайте, пожалуйста ТЗ и сообщите, сможете ли Вы помочь. Срок, сумма.

Разработать на Visual С ,Visual basic, Delphi или Java и php программу HumanoidBot. Предназначена для 100% имитации пользователя в Интернете

Это нужно, например, для тестирования вебсайтов, автоматизации рутинных действий(например, заполнения форм), сбора информации в

Интернете.

1 Клиентская часть HumanoidBot сделана на Visual Basic (using InternetExplorer object),(Visual С , Delphi или Java) должна работать под Windows.

При начале работы появляется форма на которой

- есть поле в которое вводится имя пользователя программы, оно сохраняется в файле, может быть изменено впоследствии

- поле в которое вводится URL скрипта, управляющего программой , оно сохраняется в файле, может быть изменено впоследствии

- на форме имеется текст со ссылками на сайт разработчика, помощь, а также рекламными ссылками

- Клиентская часть HumanoidBot отправляет запросы на сервер (HTTP протокол) и получает управляющие команды, синтаксис которых описан ниже

2 Серверная часть взаимодействут с клиентской , алгоритм взаимодействия написан на php, результаты работы сохраняются в базе данных

или в файл.

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Описание языка

$myname:

- это запрос посылаемый клиентом на сервер, сообщает имя пользователя программы

$wait:

- сервер сообщает клиенту число секунд, которое елиент ждет жд следуещего запроса

$navigate:

- сервер сообщает клиенту, что надо пойти на указанный адрес

$clicklink:

- сервер сообщает клиенту, что надо на pагруженной странице нажать указанный линк

$givemetext

- сервер просит клиента послать ему текст с экрана (не исходный текст страницы!)

$givemesource

- сервер просит клиента послать ему исходный текст страницы

$begintext

$endtext

- клиент передает серверу запрошенный текст

$formname:

- сервер просит клиента заполнить форму с указанным именем

$formid:

- сервер просит клиента заполнить форму с указанным ID

$fieldname:<: <значение="">

- сервер просит клиента заполнить указаным значеним в этой форме поле с указанным именем (все виды полей-text, button, radio, select...)

$fieldid::

- сервер просит клиента заполнить указаным значеним в этой форме поле с указанным ID

$submit

- сервер просит клиента нажать submit формы