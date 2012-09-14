Нужна конфигурация 1с для интернет магазина (возможно с минимальной базой товаров) с настроеным обменом данных (из файла обмена выкинуто все лишнее). Либо нужна помощь в создании такой кннфигурации или обучение ее созданию. Как можно быстрее! ...
Десктопный парсер
Здравствуйте! Почитайте, пожалуйста ТЗ и сообщите, сможете ли Вы помочь. Срок, сумма.
Разработать на Visual С ,Visual basic, Delphi или Java и php программу HumanoidBot. Предназначена для 100% имитации пользователя в Интернете
Это нужно, например, для тестирования вебсайтов, автоматизации рутинных действий(например, заполнения форм), сбора информации в
Интернете.
1 Клиентская часть HumanoidBot сделана на Visual Basic (using InternetExplorer object),(Visual С , Delphi или Java) должна работать под Windows.
При начале работы появляется форма на которой
- есть поле в которое вводится имя пользователя программы, оно сохраняется в файле, может быть изменено впоследствии
- поле в которое вводится URL скрипта, управляющего программой , оно сохраняется в файле, может быть изменено впоследствии
- на форме имеется текст со ссылками на сайт разработчика, помощь, а также рекламными ссылками
- Клиентская часть HumanoidBot отправляет запросы на сервер (HTTP протокол) и получает управляющие команды, синтаксис которых описан ниже
2 Серверная часть взаимодействут с клиентской , алгоритм взаимодействия написан на php, результаты работы сохраняются в базе данных
или в файл.
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Описание языка
$myname:
- это запрос посылаемый клиентом на сервер, сообщает имя пользователя программы
$wait:
- сервер сообщает клиенту число секунд, которое елиент ждет жд следуещего запроса
$navigate:
- сервер сообщает клиенту, что надо пойти на указанный адрес
$clicklink:
- сервер сообщает клиенту, что надо на pагруженной странице нажать указанный линк
$givemetext
- сервер просит клиента послать ему текст с экрана (не исходный текст страницы!)
$givemesource
- сервер просит клиента послать ему исходный текст страницы
$begintext
$endtext
- клиент передает серверу запрошенный текст
$formname:
- сервер просит клиента заполнить форму с указанным именем
$formid:
- сервер просит клиента заполнить форму с указанным ID
$fieldname:<: <значение="">
- сервер просит клиента заполнить указаным значеним в этой форме поле с указанным именем (все виды полей-text, button, radio, select...)
$fieldid::
- сервер просит клиента заполнить указаным значеним в этой форме поле с указанным ID
$submit
- сервер просит клиента нажать submit формы
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