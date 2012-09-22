Нужна программа со следующими характеристиками:

В неё забиваешь временной интервал от и до, затем забиваешь количество необходимых дат нажимаешь пуск и она в случайном порядке извлекает даты и время.

Получившийся формат каждой даты должен быть такими, например:

Интервал: от 18.09.2012 01:03:01 до 18.09.2012 14:06:01. Количество дат: 7

В результате получается:

18.09.2012 01:03:01

18.09.2012 02:03:01

18.09.2012 05:04:01

18.09.2012 05:07:01

18.09.2012 10:19:01

18.09.2012 10:20:11

18.09.2012 14:06:01

Даты не должны повторяться и должны строиться по принципу увеличения, то есть каждая новая дата должны быть больше предыдущей. Но строго в рамках заданного интервала.

Получившийся результат автоматом складывается в папку с программой в виде файла тхт и на каждой новой строке располагается по одной дате.

Оплата после получения и проверки программы.

От вас цена и сроки изготовления.