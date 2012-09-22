Нужна конфигурация 1с для интернет магазина (возможно с минимальной базой товаров) с настроеным обменом данных (из файла обмена выкинуто все лишнее). Либо нужна помощь в создании такой кннфигурации или обучение ее созданию. Как можно быстрее! ...
Нужна программа
Нужна программа со следующими характеристиками:
В неё забиваешь временной интервал от и до, затем забиваешь количество необходимых дат нажимаешь пуск и она в случайном порядке извлекает даты и время.
Получившийся формат каждой даты должен быть такими, например:
Интервал: от 18.09.2012 01:03:01 до 18.09.2012 14:06:01. Количество дат: 7
В результате получается:
18.09.2012 01:03:01
18.09.2012 02:03:01
18.09.2012 05:04:01
18.09.2012 05:07:01
18.09.2012 10:19:01
18.09.2012 10:20:11
18.09.2012 14:06:01
Даты не должны повторяться и должны строиться по принципу увеличения, то есть каждая новая дата должны быть больше предыдущей. Но строго в рамках заданного интервала.
Получившийся результат автоматом складывается в папку с программой в виде файла тхт и на каждой новой строке располагается по одной дате.
Оплата после получения и проверки программы.
От вас цена и сроки изготовления.
Выбранный исполнитель
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