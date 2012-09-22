Нужна программа

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен14 заявок254 просмотра

Нужна программа со следующими характеристиками:

В неё забиваешь временной интервал от и до, затем забиваешь количество необходимых дат нажимаешь пуск и она в случайном порядке извлекает даты и время.

Получившийся формат каждой даты должен быть такими, например:

Интервал: от 18.09.2012 01:03:01 до 18.09.2012 14:06:01. Количество дат: 7

В результате получается:

18.09.2012 01:03:01

18.09.2012 02:03:01

18.09.2012 05:04:01

18.09.2012 05:07:01

18.09.2012 10:19:01

18.09.2012 10:20:11

18.09.2012 14:06:01

Даты не должны повторяться и должны строиться по принципу увеличения, то есть каждая новая дата должны быть больше предыдущей. Но строго в рамках заданного интервала.

Получившийся результат автоматом складывается в папку с программой в виде файла тхт и на каждой новой строке располагается по одной дате.

Оплата после получения и проверки программы.

От вас цена и сроки изготовления.

13 лет назад
olegsei
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

iama
32 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
13 лет назад
$10
1 день
Евгений - хороший, адекватный исполнитель. Программу сделал быстро, все недочёты поправил без лишних вопросов. Сотрудичеством доволен, программой тоже.
Четкое задание, никаких проблем при оплате. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

iama
32 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Конфигурация 1С для интернет-магазина

    Нужна конфигурация 1с для интернет магазина (возможно с минимальной базой товаров) с настроеным обменом данных (из файла обмена выкинуто все лишнее). Либо нужна помощь в создании такой кннфигурации или обучение ее созданию. Как можно быстрее! ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Генератор анкоров

    Необходима генерация анкоров для html сайта. Программa десктопная в прогу будут вставляться хтмл файлы, которые будут ссылаться на определенный 1 хтмл файл . На картинке все вроде описал, любые вопросы в ICQ - 619218115

    HTML
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Десктопный парсер

    Здравствуйте! Почитайте, пожалуйста ТЗ и сообщите, сможете ли Вы помочь. Срок, сумма. Разработать на Visual С ,Visual basic, Delphi или Java и php программу HumanoidBot. Предназначена для 100% имитации пользователя ...

    DelphiJavaPHP
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реализация sqlite_escape_string на C#

    $50

    На PHP есть функция sqlite_escape_string — она экранирует спецсимволы в строке для использования в запросе при работе с базой данных SQLite. Мне нужен аналог этой функции на C#. Оплата 15$ ...

    PHPSQLite
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа формирования заказа

    Требуется программа для формирования заказа. Что бы были поля для заполнения: код товара, фабрика, размер, цвет, принадлежность по полу(мальчик/девочка), описание, количество, цена и в последнем общая цена. Все это для отдельного покупателя(для которого ФИО, ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Внедрение многопоточности (Delphi XE2)

    Доброго времени суток! Имеется небольшой прототип приложения: GUI общается с DLL, отображая прогресс выполнения процедуры внутри DLL. Естественно, что интерфейс оказывается заморожен на время исполнения и сопутствующие с ним проблемы -&gt; крайне ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка прайс-листа (Excel)

    $30

    Надо создать новый прайс-лист (пример вкладка PRICE + DESIGN) из имеющегося в наличии прайс-листа (вкладка PRICE). С новым дизайном + доработки. Окончательный результат должен соответствовать вкладке PRICE + DESIGN. Тех ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ходилка для MMORPG (C/C++/Delphi)

    $100

    Приветствую уважаемых фрилансеров. И так, требуется создать ходилку для MMORPG Runescape. (www.runescape.com) В игре имеется миникарта, собственно клик на точку в миникарте приводит к перемещению персонажа на точку в мире. Так же имеется карта мира(в ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскидывание по датам в Excel

    $50

    1. Есть Файл с отчетностью по месяцам. Нужно чтобы автомтически файл генерил лист соответсвующий году с пустыми показателями. 2. Есть лист с позициями соответствующими строкам в годовых листах. 3. Есть лист куда вводятся ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад