Клиент-серверное приложение

Требуется программа для формирования заказа. Что бы были поля для заполнения: код товара, фабрика, размер, цвет, принадлежность по полу(мальчик/девочка), описание, количество, цена и в последнем общая цена. Все это для отдельного покупателя(для которого ФИО, ...