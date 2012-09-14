Клиент-серверное приложение

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  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки200 просмотров

Краткое описание смотрите в прикрепленном ТЗ... Интересует ориентировочная стоимость создания такой программы.

13 лет назад
jorj
Юрий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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