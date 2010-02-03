Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
14 лет назад
Доволен результатом сотрудничества с Юрием! Несмотря на небольшую задержку проект был доведен до конца, сделана безупречная отладка и доводка мелочей! Особо приятно, что Юрий не стал просить доплаты, а сделал все в рамках изначального бюджета :) Рекомендую всем и буду сотрудничать в будущем!..
Ответный отзыв
Остались только положительные впечатления от работы с Василием. Были получены четкие указания и понимание со стороны заказчика. Спасибо Василию за правильное сотрудничество!
$150
10 баллов
14 лет назад
Фантастически быстро и фантастически качественно работает. Владеет современными методиками программирования. Бюждетные цены.
Ответный отзыв
Отличный заказчик - точный, последовательный и просто приятно было общатся.