Доволен результатом сотрудничества с Юрием! Несмотря на небольшую задержку проект был доведен до конца, сделана безупречная отладка и доводка мелочей! Особо приятно, что Юрий не стал просить доплаты, а сделал все в рамках изначального бюджета :) Рекомендую всем и буду сотрудничать в будущем!..