Дизайн от А до Я.

SPECTRUM DESIGN GROUP - это команда дипломированых профессионалов дизайнеров с большим (свыше 10 лет) опытом работы в своей сфере.

Мы специализируемся в веб дизайне и полиграфии, цветокоррекции и допечатной подготовке.

Мы создаем веб-сайты, презентации, фирменный стиль, логотипы, разрабатываем конструкции и дизайн упаковки, выставочного оборудования, макеты визиток, буклетов календарей и этикеток, оформление рекламных постеров и бигбордов.

Подробней на сайте: www.spectrum-d.com

email: [email protected]