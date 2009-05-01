SPECTRUM_DESIGN

Алла SPECTRUM_DESIGN

 
52 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Дизайн от А до Я.

SPECTRUM DESIGN GROUP - это команда дипломированых профессионалов дизайнеров с большим (свыше 10 лет) опытом работы в своей сфере.

Мы специализируемся в веб дизайне и полиграфии, цветокоррекции и допечатной подготовке.

Мы создаем веб-сайты, презентации, фирменный стиль, логотипы, разрабатываем конструкции и дизайн упаковки, выставочного оборудования, макеты визиток, буклетов календарей и этикеток, оформление рекламных постеров и бигбордов.

Подробней на сайте: www.spectrum-d.com

email: [email protected]

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Отзывы заказчиков
jorj
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Необходим дизайн
Спасибо, Алла за правильный и профессиональный подход к делу. Рекомендую всем обращатся дизайн получился отличный. Плюс понравилось быстрое и творческое отношение к поправкам.
Очень продуктивно поработали с Юрием. Четкие требования по существу дела. Своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую всем, кто хочет общаться с вежливым и надежным человеком.
Ответный отзыв
HBB2
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Картинка в шапку сайта
Быстро, качественно и без косяков исполнил именно то, что я хотел! Спасибо, рекомендую как ответственного исполнителя!
Баннеры
1 отзыв
от $20
нет рейтинга
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $70
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $20
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $30
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
нет рейтинга
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