Необходим дизайн

Необходим дизайнер, умеющий отрисовывать мультяшные персонажи и делать мультяшные дизайны для детского сайта. Надо сделать дизайн страницы в photoshope с моими требованиями и мультяшными героями.

ТЗ пришлю по требованию, оставляйте здесь ваши предложения и сроки.