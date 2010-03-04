Доработать готовый дизайн МТ (стр-ли)

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Закрыт4 заявки170 просмотров

Доработать готовый дизайн МонстерТемплейтс по ТЗ!

ТЗ и скрин дизайна прилагаю! Из ТЗ нужно выжать все что касается дизайна!

Жду конкретных цен и сроков!!!

15 лет назад
Kelend
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

feL
31 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

feL
31 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
15 лет назад

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