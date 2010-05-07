Создать дизайн

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен37 заявок539 просмотров

1. Разработка дизайна для государственного веб портала(Страница авторизации) , включая эмблему системы(дизайны страницы и эмблемы в двух вариантах).

2. Разработка дизайна для портала который будет виден после авторизации пользователей (2 варианта):

2.1 Создание и подбор шапки или подложки дизайна по 4м направлениям деятельности (общая, нефть и газ, уголь...). Каждый вид в двух экземплярах.

2.2 Проработка меню и структыры

3. Доработки по замечаниям

Работа должна быть сделана в PhotoShop с понятными именами слоев, разбивкой слоев по группам, объекты должны быть качественными.

15 лет назад
gerk
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

YLLLka
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$400
10 дней
Отлично справилась с задачей, ко всем возникающим вопросам и моментам отнеслась с пониманием. Будет сотрудничать и дальше!
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Заявки фрилансеров

YLLLka
Юлия 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад