Требуется разработать уникальный дизайн для Интернет магазина на базе OScommerce.
Создать дизайн
1. Разработка дизайна для государственного веб портала(Страница авторизации) , включая эмблему системы(дизайны страницы и эмблемы в двух вариантах).
2. Разработка дизайна для портала который будет виден после авторизации пользователей (2 варианта):
2.1 Создание и подбор шапки или подложки дизайна по 4м направлениям деятельности (общая, нефть и газ, уголь...). Каждый вид в двух экземплярах.
2.2 Проработка меню и структыры
3. Доработки по замечаниям
Работа должна быть сделана в PhotoShop с понятными именами слоев, разбивкой слоев по группам, объекты должны быть качественными.
Выбранный исполнитель
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