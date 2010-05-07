Создать дизайн

1. Разработка дизайна для государственного веб портала(Страница авторизации) , включая эмблему системы(дизайны страницы и эмблемы в двух вариантах).

2. Разработка дизайна для портала который будет виден после авторизации пользователей (2 варианта):

2.1 Создание и подбор шапки или подложки дизайна по 4м направлениям деятельности (общая, нефть и газ, уголь...). Каждый вид в двух экземплярах.

2.2 Проработка меню и структыры

3. Доработки по замечаниям

Работа должна быть сделана в PhotoShop с понятными именами слоев, разбивкой слоев по группам, объекты должны быть качественными.