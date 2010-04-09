Уникальный дизайн для игрового сайта(PSD+CSS+HTML)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок247 просмотров

Требуется разработать и сверстать макет сайта(2 страницы).

Тематика: гэмблинг

Уникальный дизайн!

При верстке CSS внимание уделить совместимости с браузерами (IE7+, FF3+, Opera9+, GC3+)

При верстке HTML требуется информативность HTML-кода, меню сайта вида

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В PSD - логотип сайта.

На выходе жду получить:

index.html - главная страница

text.html - страница с текстовым содержанием

файлы PSD - логотип и необходимые элементы дизайна(кнопки, etc...)

3 баннера для рекламы сайта.

Приму предложения с наилучшим соотношением цена\качество.

P.S. Качество оценю исходя из портфолио разработчика (желательно сходной тематики)

CSSHTML
15 лет назад
Orion-project
Влад 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

zhigloff
Евгений 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$300
8 дней
Евгений правильно понял поставленную задачу и выполнил ее на отлично. В процессе работы вносились изменения без намеков на увеличение стоимости. Получилось уникально, валидно и просто красиво. Евгений, буду рад поработать с Вами ещё...
Отличный заказчик. Разбирается в вопросе и четко ставит задания. Очень приятно работать с такими людьми. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

zhigloff
Евгений 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад