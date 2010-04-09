Требуется разработать уникальный дизайн для Интернет магазина на базе OScommerce.
Уникальный дизайн для игрового сайта(PSD+CSS+HTML)
Требуется разработать и сверстать макет сайта(2 страницы).
Тематика: гэмблинг
Уникальный дизайн!
При верстке CSS внимание уделить совместимости с браузерами (IE7+, FF3+, Opera9+, GC3+)
При верстке HTML требуется информативность HTML-кода, меню сайта вида
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В PSD - логотип сайта.
На выходе жду получить:
index.html - главная страница
text.html - страница с текстовым содержанием
файлы PSD - логотип и необходимые элементы дизайна(кнопки, etc...)
3 баннера для рекламы сайта.
Приму предложения с наилучшим соотношением цена\качество.
P.S. Качество оценю исходя из портфолио разработчика (желательно сходной тематики)
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