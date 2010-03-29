Дизанй шаблона для OS Commerce

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен30 заявок320 просмотров

Требуется разработать уникальный дизайн для Интернет магазина на базе OScommerce.

15 лет назад
master149
41 год
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

almgroup
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$200
7 дней
Задание выполнено на отлично и даже лучше. Хороший профессионал приятно иметь дело. Сделал все в срок, все очень качественно.
+5

Заявки фрилансеров

almgroup
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад