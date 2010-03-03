Поправить дизайн сайта согласно требованиям

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Закрыт1 заявка153 просмотра

Интересует возможность улучшить внешний и внутренний дизайн моего сайта

детальная проработка для оптимизации и упрощения работы клиентов

сайт в связке JOOMLA+PHP

Требование к кандидату

1) Не менее 6 месяцев на веблансе

2) Не менее 25 лет возраст

3) постоянная связь с работником(лично я на месте 18 часов в сутки)

4)Не менее 10 положительных отзывов(ни единого отрицательного)

5)Знание JOOMLA CMS

6)Возможность связи по icq,скайпу,телефону

7) непьющий,адекватный

JoomlaPHP
15 лет назад
IllusionMGS
Дмитрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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