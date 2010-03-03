На данный момент есть форум - raks.com.ua/forum, там вы можете увидеть основную тематику сайта. Что нам нужно для дизайна портала (который будет включать текущий форум): 1. стиль мультфильма Аладдин ...
Создание заглушки для сайта
Необходимо создать заглушку для сайта компании. Заглушка должна представлять собой сверстанную главную страницу сайта с логотипом компании на фоне красивой картинки, наглядно изображающей область деятельности компании. Также на странице должны быть контакты компании (телефон, номера icq-консультатов и тп)
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