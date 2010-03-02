Нужен дизайн сайта, компании по производству тортов (свадебных, для детей, юбилейный и т.п.)
Редизайн сайта
Требуется редизайн сайта. Предпочтительные примеры расположения графики и блоков kino-govno.com , lostfilm.tv. Сайт ориентирован на тематику телекома. Готов выслушать рассмотреть и материальные ожидания.
Заявки фрилансеров
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