Обработка CSS стилей

На домене shop.forbes.com будет магазин. надо нарисовать как примерно он мог бы выглядеть. В качестве образца берите sears.com, target.com, factoryoutletstore.com, walmart.com, Bloomingdales.com, partstore.com и так далее. Суть в том, что магазин универсальный с упором на ...