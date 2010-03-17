Нужен новый дизайн сайта торгового центра "Гвоздь". Его адрес http://tk-gvozd.ru/ Желательно, что бы дизайнер мог приехать к нам в офис для обсуждения деталей дизайна. Офис находится по адресу г. Москва, Волоколамское ш., д. 103, ...
Обработка CSS стилей
На существующем сайте, поработать с таблицами стилей: шрифты, цветовая гамма, выравнивание, сделать красивые и нестандартные формы ввода.
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