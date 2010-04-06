Нужно подровнять шаблон PhpShop по ширине полей и встроить в него поддержку highslide как на этом шаблоне. http://demo.phpshop.ru/?skin=phpshop_4
Сделать дизайн
Требуется сделать дизайн сайта
Вот что пишет заказчик по поводу сайтов которые нравятся
настоящий сайт полностью соответсвует пожеланию о создании нашего сайта
НЕПЛОХО СРАБОТАНО - НАРВИТЬСЯ ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФИНСТАР
приятный внешний вид, интересный интерфейс
http://www.gos-express.ru/ins.html
http://www.is-broker.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=95
простота и фунуциональность - достаточно подробная информация о предоставляемом продукте
простота донесения информации до посетителя
Структура меню сайта (Название страниц)
" ГЛАВНАЯ
" О КОМПАНИИ
" СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
" НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
" ЧТО ДЕЛАТЬ?
" КРЕДИТОВАНИЕ
" НОВОСТИ
" КОНТАКТЫ
Базовое разрешение - 1024
В приложении - Бриф, для более детального изучения проекта.
Рассматриваются только предложения в тендере
Требования к исполнителю - отзывы, хороший срок на веблансе.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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