Сделать дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки393 просмотра

Требуется сделать дизайн сайта

Вот что пишет заказчик по поводу сайтов которые нравятся

http://fin-star.ru/

настоящий сайт полностью соответсвует пожеланию о создании нашего сайта

http://tecinvest.ru/about/

НЕПЛОХО СРАБОТАНО - НАРВИТЬСЯ ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФИНСТАР

http://www.profstrah.ru/

приятный внешний вид, интересный интерфейс

www.sbaspect.ru

http://www.gos-express.ru/ins.html

http://www.is-broker.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=95

простота и фунуциональность - достаточно подробная информация о предоставляемом продукте

простота донесения информации до посетителя

Структура меню сайта (Название страниц)

" ГЛАВНАЯ

" О КОМПАНИИ

" СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

" НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

" ЧТО ДЕЛАТЬ?

" КРЕДИТОВАНИЕ

" НОВОСТИ

" КОНТАКТЫ

Базовое разрешение - 1024

В приложении - Бриф, для более детального изучения проекта.

Рассматриваются только предложения в тендере

Требования к исполнителю - отзывы, хороший срок на веблансе.

15 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Mozaika
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$115
6 дней
К сергею обращаюсь не первый раз уже, и качеством доволен. Если вы хотите с первого разаполучить утверждение дизайна - вам следует обратиться к Сергею. Все делается аккуратно, добротно, с душой. По всему видно что Сергей увлечен работой которую делает.
Уже не знаю какие комплименты подбирать, так что кратко. Отличный заказчик. Было приятно работать! Надеюсь на продолжение сотрудничества. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Mozaika
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта и верстка под Joomla

    Необходимо разработать дизайн сайта для строительной фирмы с последующей адаптацией шаблона под Джумлу. Можно раздельно, кто-то сделает дизайн а кто-то верстку.

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Оформление группы ВКонтакте

    $25

    Все очень просто - нужно привлекательно оформить группу ВКонтакте для того, что пользователь, зашедший в группу, любой ценой перешел на рекламируемый сайт :) Без портфолио, пожалуйста, не предлагать.

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта

    Есть сайт: http://www.ajanta.com.ua/ Нужно на его месте создать абсолютно новый. Улучшить дизайн и поменять наполнение. Подумать над созданием более удобного использования (структура сайта). Сайт необходимо сделать на Joomla ...

    Joomla
    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт портал

    Нужен шаблон + кое-что поправить в шаблоне, дополнить модулями и компонентами Пример шаблона http://demos.kubelabs.com/kubelance/ http://demo.templateplazza.net/freelance_plazza/ желаемый результат примерно так http://remixo.ru http://www.zakaz-rabot.ru

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина Joomla+Virtuemart

    Здравствуйте, нужен дизайн и лого Интернет-Магазина продуктов. ЛОГО должно быть связано с водолеем. Дизайн на который можно ориентироваться http://www.dommoy.ru и http://707-000.ru, приоритетнее http://www.dommoy.ru. Также нужна верстка для Joomla+Virtuemart, т.е. шаблон. Указывайте цену и сроки с ...

    Joomla
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать шапку для сайта

    $30

    Для сайта на движке http://livestreet.ru/ необходимо изготовить шапку, т.е. логотип и подходящий повторяющийся фон для 100% растяжки тематика сайта - дети, т.е в логотипе будет название сайта и фото/рисунок новорожденного ребенка

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    15 лет назад