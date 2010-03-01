Сайт портал

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Закрыт5 заявок242 просмотра

Нужен шаблон + кое-что поправить в шаблоне, дополнить модулями и компонентами

Пример шаблона

http://demos.kubelabs.com/kubelance/

http://demo.templateplazza.net/freelance_plazza/

желаемый результат примерно так

http://remixo.ru

http://www.zakaz-rabot.ru

15 лет назад
leo-za
Леонид 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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