Морда + внутряки согласно ТЗ. Есть логотип. Сайт будет содержат разделы: - Главная - Каталог товаров - О компании - Обратная связь - Страницы ...
Сайт портал
Нужен шаблон + кое-что поправить в шаблоне, дополнить модулями и компонентами
Пример шаблона
http://demos.kubelabs.com/kubelance/
http://demo.templateplazza.net/freelance_plazza/
желаемый результат примерно так
Заявки фрилансеров
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