Дизайн корпоративного сайта в стиле минимализма

Здравствуйте, нужен дизайн и лого Интернет-Магазина продуктов. ЛОГО должно быть связано с водолеем. Дизайн на который можно ориентироваться http://www.dommoy.ru и http://707-000.ru, приоритетнее http://www.dommoy.ru. Также нужна верстка для Joomla+Virtuemart, т.е. шаблон. Указывайте цену и сроки с ...