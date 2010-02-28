Компания, занимающаяся международными грузоперевозками Нужен солидный дизайн сайта если есть вопросы, то в асю: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
Редизайн Wordpress сайта
Требуется редизайн сайта www.dobrososedstvo.org в соответствии с современными представлениями об информационных ресурсах.
Модернизация ГОТОВОЙ темы.
Макет, элементы стиля, верстка.
Оплата Я.Деньгами. От Вас - портфолио не надо! Только ссылки на образцы вашего видения информационных сайтов, а также сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
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