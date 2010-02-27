Нужно создать дизайн для DataLife Engine

Здравствуйте!Нужно сделать дизайн для городского портала на cms DataLife Engine.

Обязательно портфолио,цена за создание шаблона.

Просьба цены не загибать,я уважаю труд каждого,но проект не коммерческий и денег с него я иметь практически не буду.

P.S. Школьники идут лесом,так как простенький дизайн и сам могу сделать.