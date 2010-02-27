Привет! Итак, нужно нарисовать дизайн (или чёткий набросок дизайна) сайта (сайт депутата). Цветавая гамма и структура сайта должна быть похожей на эти: http://kremlin.ru/ http://www.whitehouse.gov/ http://www.zhigarev.ru/ вобщем, в стиле Единой России. На сайте ...
Нужно создать дизайн для DataLife Engine
Здравствуйте!Нужно сделать дизайн для городского портала на cms DataLife Engine.
Обязательно портфолио,цена за создание шаблона.
Просьба цены не загибать,я уважаю труд каждого,но проект не коммерческий и денег с него я иметь практически не буду.
P.S. Школьники идут лесом,так как простенький дизайн и сам могу сделать.
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