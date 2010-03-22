Перерисовать шапку и сделать Flash или Gif баннер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок318 просмотров

Есть сайт. Есть логотип. нужно нарисовать новую шапку уместив там анимационный банер или новые элементы сайта.

Шапка должна сочетаться с сайтом. Выглядеть гармонично, красиво, законченно.

За дополнительную плату рассмотрю вариант полного редизайна сайта.

сайт- g e s a r . s u

15 лет назад
DVampire
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
15 лет назад
$50
4 дня
Работа сделана вовремя, все пожелания были учтены. Приятно работать с таким человеком. Очень исполнительный. Спасибо. Рекомендую.
Полностью остался доволен совместной работой, оплата своевременная

Заявки фрилансеров

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
15 лет назад