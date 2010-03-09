Необходимо изготовить дизайн для блогового сайта свадебной тематики, для страниц: главная, каталог блогов, статьи, аккаунт, возможно один, два дополнительныü раздела. По форме и содержанию сайт похож на http://www.mywedding.com/ Ниже ...
Редизайн Интернет-магазина
Доброго времени суток!
Необходимо сделать дизайн интернет-магазина, по структуре своей аналогичного магазину darim-teplo.ru
Нужны дизайны страниц:
1. Главная страница (аналог. darim-teplo.ru)
2. Страница с товарами (аналог. darim-teplo.ru/seria.php?ser=40)
3. Страница с товаром (аналог. darim-teplo.ru/model.php?tip=8&mt=3&b=35&mid=6)
4. Страница с текстовым контентом (аналог. darim-teplo.ru/faq.php?id=899)
Под дизайном понимается - одна шапка на все страницы и дизайн блока с контентом для каждой страницы разный.
На выходе от вас надо получить нарезанный в хтмл макет + ксс файл с прописанными в макете всеми соотв. стилями.
Магазин будет мультитоварный (бытовая техника и промтовары), поэтому упор на что-либо конкретное (фото какого либо предмета быттехники в шапке и пр.) делать не стоит. Пожелания к дизайну - белый фон, синие ссылки и пункты меню с заголовками.
Оплата по факту полной сдачи работы (пересылки всех материалов ко мне на мыло), если есть сомнения относительно порядочности - можете отписаться исполнителям в моих отзывах.
!!! Для выставления работ на конкурс не надо делать все страницы - только одну, на ваш выбор !!!
Удачи!
Победитель конкурса
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