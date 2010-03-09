Редизайн Интернет-магазина

# 1 — $ 100

Доброго времени суток!

Необходимо сделать дизайн интернет-магазина, по структуре своей аналогичного магазину darim-teplo.ru

Нужны дизайны страниц:

1. Главная страница (аналог. darim-teplo.ru)

2. Страница с товарами (аналог. darim-teplo.ru/seria.php?ser=40)

3. Страница с товаром (аналог. darim-teplo.ru/model.php?tip=8&mt=3&b=35&mid=6)

4. Страница с текстовым контентом (аналог. darim-teplo.ru/faq.php?id=899)

Под дизайном понимается - одна шапка на все страницы и дизайн блока с контентом для каждой страницы разный.

На выходе от вас надо получить нарезанный в хтмл макет + ксс файл с прописанными в макете всеми соотв. стилями.

Магазин будет мультитоварный (бытовая техника и промтовары), поэтому упор на что-либо конкретное (фото какого либо предмета быттехники в шапке и пр.) делать не стоит. Пожелания к дизайну - белый фон, синие ссылки и пункты меню с заголовками.

Оплата по факту полной сдачи работы (пересылки всех материалов ко мне на мыло), если есть сомнения относительно порядочности - можете отписаться исполнителям в моих отзывах.

!!! Для выставления работ на конкурс не надо делать все страницы - только одну, на ваш выбор !!!

Удачи!