Нужен дизайн и верстка двух страниц. Главной и внутренней. Главное, что должно присутствовать в дизайне - красивые ("мокрый пол") кликабельные кнопки типа "купить". Желательно, чтобы был у вас был опыт создания англоязычных партнерских сайтов.
Разработка дизайна магазина мебели
Изменилось задание.
Необходимо разработать легкий дизайн магазина мебели под Joomla+VM
Особое внимание уделить удобству размещения информации.
Заготовка магазина уже есть.
Необходимо разработать:
логотип
иконки
кнопки
главную страницу
страницу товара
дизайн модулей
Если у вас нет в портфолио магазина, то рассмотрю предложения только с вариантами дизайна
Пишите в личку, будем договариваться
Заявки фрилансеров
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