Необходима произвести кастомизацию интернет- магазина по продаже одежды. В основном для женщин. http://www.webasyst.net/ Скорее всего за основу Интернет-магазина будет выбран этот движок. Если есть варианты, более лучшего движка, а также ...
Концептуальный макет сайта инвестиционной компании
Требуется дизайн макет сайта инвестиционной компании Пингвин Капитал (http://www.penguin-capital.ru)
Бюджет 100$ (см. ниже)
Требования к дизайну:
1) Уникальность дизайна
2) Должен присутствовать пингвин в дизайне.
3) Дизайн должен быть резиновым.
4) Дизайн должен быть таким, чтобы можно было добавлять/удалять разделы сайта без перерисовки.
Основные разделы обозначены на сайте + раздел форум.
Нужно представить концептуальный макет сайта, победитель получает 50$.
После выбора макета, необходимо предоставить полный дизайн сайта (в .psd) – всех необходимых разделов, шрифтов. Макет так же должен быть порезан и полностью готов для верстки.
После выполнения этого условия исполнитель получает дополнительные 50$.
Жду Ваших, предложений.
Победитель конкурса
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