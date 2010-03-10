Концептуальный макет сайта инвестиционной компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок1205 просмотров
#1$50

Требуется дизайн макет сайта инвестиционной компании Пингвин Капитал (http://www.penguin-capital.ru)

Бюджет 100$ (см. ниже)

Требования к дизайну:

1) Уникальность дизайна

2) Должен присутствовать пингвин в дизайне.

3) Дизайн должен быть резиновым.

4) Дизайн должен быть таким, чтобы можно было добавлять/удалять разделы сайта без перерисовки.

Основные разделы обозначены на сайте + раздел форум.

Нужно представить концептуальный макет сайта, победитель получает 50$.

После выбора макета, необходимо предоставить полный дизайн сайта (в .psd) – всех необходимых разделов, шрифтов. Макет так же должен быть порезан и полностью готов для верстки.

После выполнения этого условия исполнитель получает дополнительные 50$.

Жду Ваших, предложений.

15 лет назад
slyfox
46 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победитель конкурса

Rivermo
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
#1
Все ок
+ Ответственный заказчик

Заявки фрилансеров

Rivermo
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
#1

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