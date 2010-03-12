Новая "шапка" для сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок2322 просмотра
#1$15

Всем добрый день.

Нужно создать новую шапку для сайта.

Подробности в ТЗ.

Всем удачи.

15 лет назад
vitus_kor
Кораблев 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

anastasiy_z
Анастасия 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад
#1
Было приятно работать. Вникает в суть проекта, задает вопросы по-существу и в результате, выдает, что требуется.
Хороший заказчик) Рекомендую.

Заявки фрилансеров

anastasiy_z
Анастасия 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад
#1

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