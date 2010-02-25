Дизайн сайта визитки

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Закрыт32 заявки528 просмотров

Нужно сделать дизайн сайта агентства недвижимости,

статика (не резина) сайт будет работать на джумле,

даю логотип и ещё несколько элементов фирменного стиля,

блок-схему сайта,

пишем стоимость и сроки, портфолио обязательно.

Возможна работа на постоянной основе.

Joomla
15 лет назад
Andrey11
Андрей 
65 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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