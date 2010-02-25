Нужны добровольцы, кто придумает крайне простой дизайн и как можно быстрее (т.к. работа из-за этого стоит). Расскажу подробно. Нужен дизайн, аналогичный mirtesen.ru, приблизительно всё такое же (такая же максимальная ...
Дизайн сайта визитки
Нужно сделать дизайн сайта агентства недвижимости,
статика (не резина) сайт будет работать на джумле,
даю логотип и ещё несколько элементов фирменного стиля,
блок-схему сайта,
пишем стоимость и сроки, портфолио обязательно.
Возможна работа на постоянной основе.
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