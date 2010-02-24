Необходимо провести редизайн сайта Интернет магазина по управлением 1С Bitrix.

Создание дизайна, дополнительная проработка второстепенных страниц

Верстка

Работы по установке дизайна, настройке дополнительного функционала:

• Интеграция разработанного дизайна: настройка отображения главной страницы, каталога товаров, карточки товаров, информационных текстовых страниц, каталога производителей, новости, распродажи

• Поиск по всем модулям сайта с учетом морфологии русского языка (с изображением товара в результатах)

• Спецпредложения, лидеры продаж, новинки

• Форма обратной связи

• модуль Фотогалерея для наглядного представления графической информации (увеличение рисунков на затемняющемся фоне)

• модуль Опросы

• Управление размещением рекламы на сайте

• Подписка и рассылка

• Регистрация-авторизация пользователей, личный кабинет

• Ограничение доступа пользователей к разделам каталога (в зависимости от группы в которую включен пользователь)

• Возможность установки различных цен для разных групп пользователей

• Работа с оптовыми покупателями (формирование документов на сайте)

• Настройка работы с отсутствующим на складе товаром (не отображать, предлагать замену при покупке и др.)

• Просмотр увеличенного изображения в отдельной области при наведении курсора на товар

• Отображение групп товаров при выборке по бренду

• Аффилиаты по указанному email при регистрации

* Флэш анимация