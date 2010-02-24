Редизайн сайта

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок341 просмотр

Необходимо провести редизайн сайта Интернет магазина по управлением 1С Bitrix.

Создание дизайна, дополнительная проработка второстепенных страниц

Верстка

Работы по установке дизайна, настройке дополнительного функционала:

• Интеграция разработанного дизайна: настройка отображения главной страницы, каталога товаров, карточки товаров, информационных текстовых страниц, каталога производителей, новости, распродажи

• Поиск по всем модулям сайта с учетом морфологии русского языка (с изображением товара в результатах)

• Спецпредложения, лидеры продаж, новинки

• Форма обратной связи

• модуль Фотогалерея для наглядного представления графической информации (увеличение рисунков на затемняющемся фоне)

• модуль Опросы

• Управление размещением рекламы на сайте

• Подписка и рассылка

• Регистрация-авторизация пользователей, личный кабинет

• Ограничение доступа пользователей к разделам каталога (в зависимости от группы в которую включен пользователь)

• Возможность установки различных цен для разных групп пользователей

• Работа с оптовыми покупателями (формирование документов на сайте)

• Настройка работы с отсутствующим на складе товаром (не отображать, предлагать замену при покупке и др.)

• Просмотр увеличенного изображения в отдельной области при наведении курсора на товар

• Отображение групп товаров при выборке по бренду

• Аффилиаты по указанному email при регистрации

* Флэш анимация

15 лет назад
emvasin
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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