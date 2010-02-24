Требуется совершить простые действия над предоставленным макетом. 1) На картинке можно проследить 2 больших графических образа в виде этаких разводов, слева и справа в верхней части. Если присмотреться то видно ...
Редизайн сайта
Необходимо провести редизайн сайта Интернет магазина по управлением 1С Bitrix.
Создание дизайна, дополнительная проработка второстепенных страниц
Верстка
Работы по установке дизайна, настройке дополнительного функционала:
• Интеграция разработанного дизайна: настройка отображения главной страницы, каталога товаров, карточки товаров, информационных текстовых страниц, каталога производителей, новости, распродажи
• Поиск по всем модулям сайта с учетом морфологии русского языка (с изображением товара в результатах)
• Спецпредложения, лидеры продаж, новинки
• Форма обратной связи
• модуль Фотогалерея для наглядного представления графической информации (увеличение рисунков на затемняющемся фоне)
• модуль Опросы
• Управление размещением рекламы на сайте
• Подписка и рассылка
• Регистрация-авторизация пользователей, личный кабинет
• Ограничение доступа пользователей к разделам каталога (в зависимости от группы в которую включен пользователь)
• Возможность установки различных цен для разных групп пользователей
• Работа с оптовыми покупателями (формирование документов на сайте)
• Настройка работы с отсутствующим на складе товаром (не отображать, предлагать замену при покупке и др.)
• Просмотр увеличенного изображения в отдельной области при наведении курсора на товар
• Отображение групп товаров при выборке по бренду
• Аффилиаты по указанному email при регистрации
* Флэш анимация
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