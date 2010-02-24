Изменение цвета psd-макета

Требуется совершить простые действия над предоставленным макетом.

1) На картинке можно проследить 2 больших графических образа в виде этаких разводов,

слева и справа в верхней части. Если присмотреться то видно что их фон отличается от

белого, надо убрать этот легкий фон, сделать чтоб сливалось с белым фоном аккуратно.

2) Надо изменить общий цвет картинки (фон остается белым, изменяется только цвет

самих разводов!). Необходимо сделать несколько вариантов (5 шт) отличающихся но не сильно

друг от друга по цвету, насыщенности и тп, чтобы заказчик мог выбрать какой вариант

ему больше нравится. Цвет вокруг которого надо "плясать" - светло-бордовый, R:123 G:66 B:72

3) Тоже, что и в пункте 2, но отталкиваться от цвета 'слоновая кость', R:239 G:225 B:180