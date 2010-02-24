Изменение цвета psd-макета

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки194 просмотра

Требуется совершить простые действия над предоставленным макетом.

1) На картинке можно проследить 2 больших графических образа в виде этаких разводов,

слева и справа в верхней части. Если присмотреться то видно что их фон отличается от

белого, надо убрать этот легкий фон, сделать чтоб сливалось с белым фоном аккуратно.

2) Надо изменить общий цвет картинки (фон остается белым, изменяется только цвет

самих разводов!). Необходимо сделать несколько вариантов (5 шт) отличающихся но не сильно

друг от друга по цвету, насыщенности и тп, чтобы заказчик мог выбрать какой вариант

ему больше нравится. Цвет вокруг которого надо "плясать" - светло-бордовый, R:123 G:66 B:72

3) Тоже, что и в пункте 2, но отталкиваться от цвета 'слоновая кость', R:239 G:225 B:180

15 лет назад
Djespe
40 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

iazazello
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
15 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

iazazello
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
15 лет назад

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