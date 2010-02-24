Доделать HTML страницу

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок288 просмотров

На странице уже есть разметка блоков и таблица стилей, осталось добавить небольшие графические элементы (рамки, кнопку, разделитель и т.п.), вписать в общий дизайн сайта.

Желательно справиться за несколько часов.

HTML
15 лет назад
dmitri1
53 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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