Требуется Дизайн-макет + верстка для сайта, посвящённого выкупу автомобилей. Нравится вот этот сайт: http://www.autoexpres.ru/. Сделать что-то подобное. Я не говорю что точную копию , а просто показываю от чего отталкиваться. В мягких, голубых ...
Создание или редизайн сайта
На сайте www.exprod.com.ua
поменять дизайн сохраняя тексы и фотографии
дизайн нового сайта экспрод должен быть похожим на дизайн www.engelglobal.com
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