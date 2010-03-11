Дизайн-макет + верстка для автосайта

Требуется Дизайн-макет + верстка для сайта, посвящённого выкупу автомобилей.

Нравится вот этот сайт: http://www.autoexpres.ru/.

Сделать что-то подобное. Я не говорю что точную копию , а просто показываю от чего отталкиваться. В мягких, голубых наверное тонах.

Всего 1 главная страница. Там будет новостная лента, 3 тачки с описанием, основной текс, форма поиска. Вёрстка также нужна. Но не на DIV-ах а табличная. Все подробности обговорим отдельно. Надо чтоб реально красиво и аккуратно было. Никакой флеши. Надеюсь найди того кто всё это выполнить за приемлемую сумму.