Есть сырой набросок макета. Надо его приукрасить, пробуйте на свой вкус (возможно шрифты, завитушки или др. элементы). Тематика сайта: Свадебные прически (движок сайта WordPress) Можно и переделать, вдруг ваш ...
Дизайн-макет + верстка для автосайта
Требуется Дизайн-макет + верстка для сайта, посвящённого выкупу автомобилей.
Нравится вот этот сайт: http://www.autoexpres.ru/.
Сделать что-то подобное. Я не говорю что точную копию , а просто показываю от чего отталкиваться. В мягких, голубых наверное тонах.
Всего 1 главная страница. Там будет новостная лента, 3 тачки с описанием, основной текс, форма поиска. Вёрстка также нужна. Но не на DIV-ах а табличная. Все подробности обговорим отдельно. Надо чтоб реально красиво и аккуратно было. Никакой флеши. Надеюсь найди того кто всё это выполнить за приемлемую сумму.
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