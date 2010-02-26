Сайт автозапчастей

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки368 просмотров

Требуется веб дизайнер. Необходимо нарисовать автомобильный сайт. Из понравившихся jeepsib.ru такая же небольшая шапка. Ширина 1000. Сайт автозапчастей. Дизайн для Joomla 1.5.x. Наличие портфолио обязательно. Пожалуйста указывайте сроки и стоимость. Чтобы и Ваше и мое время не тратить.

Joomla
15 лет назад
topdobra
Андрей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nikolos
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
15 лет назад
$80
2 дня
Отличный дизайнер. Сразу уловил мысль и сделал красивый креативный дизайн. Я в восторге! Обазательно буду обращаться к нему Еще и еще!
Я целиком и полностью удовлетворен сотрудничеством с Андреем! Все рассказал, все объяснил.... Оплата была без задержек. Надеюсь будем работать и дальше!

Заявки фрилансеров

Nikolos
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
15 лет назад

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