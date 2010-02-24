Дизайн для казино

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок357 просмотров

Нужно сделать дизайн для казино, НЕ флеш. Все предложения в личку. Желательно примеры своих работ.

15 лет назад
antoha23
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
15 лет назад
$100
3 дня
Работа выполнена быстро и качественно. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем.
Приятный в работе и общении человек ! Спасибо за хороший проект ! Приятно было работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
15 лет назад
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