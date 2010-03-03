Разработка "шапки" сайта

# 1 — $ 15

На сайт туристической тематики http://www.eurotour.dp.ua , который специализируется на отдыхе в Европе, необходимо сделать новое изображение - "шапку сайта". Идея "шапки" должна в себе объединять такие моменты как - Европа,автобусные туры и авиатуры, Шенгенские визы.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО ВПИСЫВАТЬСЯ В ОБЩИЙ ДИЗАЙН САЙТА!!!

Изображения необходимы будут в 4 размерах :

824*103

824*150

1024*103

1024*150

Всем спасибо за интерес к сотрудничеству.