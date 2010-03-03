Разработка "шапки" сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен34 заявки1581 просмотр
#1$15

На сайт туристической тематики http://www.eurotour.dp.ua , который специализируется на отдыхе в Европе, необходимо сделать новое изображение - "шапку сайта". Идея "шапки" должна в себе объединять такие моменты как - Европа,автобусные туры и авиатуры, Шенгенские визы.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО ВПИСЫВАТЬСЯ В ОБЩИЙ ДИЗАЙН САЙТА!!!

Изображения необходимы будут в 4 размерах :

824*103

824*150

1024*103

1024*150

Всем спасибо за интерес к сотрудничеству.

15 лет назад
rusinborg
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

n0vember
Сергей 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
#1
Сергей профессионально подошёл к заданию. Главное что изучил требования, правильно их понял и сделал всё так, как было необходимо и в хорошем качестве. Рекомендую.
Было приятно поработать с Русланом, хороший заказчик, своевременная оплата, рекомендую.

Заявки фрилансеров

n0vember
Сергей 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
#1

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