Тема WordPress

Здравствуйте.

Необходимо сделать (или найти) следующую тему:

http://www.ztheme.com/demo/tinynews/

Стоит оригинал 50$ , у меня нет аккаунта в paypal

Отсюда ценообразование - предложения больше 50$ не интересуют.

В icq, e-mail и приват не пишите.

Все предложения оставляйте тут.

Оплата по факту.

Внимание! Нужен не psd, а готовая тема для wordpress