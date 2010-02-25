Приватный проект для Гаштова Руслана

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки191 просмотр

Дизайн главной страницы сайта.

15 лет назад
Imort
Иван 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ra444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$15
2 дня
Отличный дизайнер, отличная работа, отличные сроки - что еще нужно для успешного проекта? Руслан, спасибо за ваш профессионализм и креативное мышление. Всем доволен!
Очень приятно было вместе работать: четкая задача, мгновенная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ra444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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