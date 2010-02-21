Шапка сайта + настройка сайта на ucoz

Нужна шапка для сайта-визитки (на шоколадном фоне нарисовать белую маленькую кофейную чашку на блюдце. В чашке черный кофе. На блюдечке два зерна черного кофе и пара орешков (арахис, кешью или пр)

+ 4 нарисованных изображения для иллюстрации страниц (чашка кофе, блюдце с семечками, пакет с орехами кешью, блюдце с сухариками), размер изображений не больше 240 на 240 px

+ настройка разделов сайта на ucoz в стандартном шаблоне, добавить цветную подложку в информерах. Шаблон, который устраивает - 813.