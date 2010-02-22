Создание форума на движке vbulletin "с нуля"

Приветствую всех.

Появилась необходимость в разработке форума (тематика - сео, работа с трафиком, партнерки, в целом - заработок в сети интернет), ищу профессионалов, которые могут выполнить следующие услуги комплексно:

1. Красивый, приятный глазу дизайн.

2. Наполнение форума (включая сео-тексты)

3. Составить семантическое ядро по разделам и выполнить оптимизацию (сч, вч)

Предпочтительнее работа с vbulletin, лицензия. Индивидуальные хаки, моды, а также доп. скрипты на заказ.

Планирую наполнить форум порядка 100к сообщений, бюджет - от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от качества исполнения. Дизайн и раскрутка естесственно отдельно считаться будут.

Пожалуйста с примерами работ, можно в ЛС, если в топике не хотите светить. Спасибо.

Для связи: icq - пять пять пять - восемь восемь восемь.