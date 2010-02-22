Здравствуйте. Необходимо сделать (или найти) следующую тему: http://www.ztheme.com/demo/tinynews/ Стоит оригинал 50$ , у меня нет аккаунта в paypal Отсюда ценообразование - предложения больше 50$ не интересуют. ...
Создание форума на движке vbulletin "с нуля"
Приветствую всех.
Появилась необходимость в разработке форума (тематика - сео, работа с трафиком, партнерки, в целом - заработок в сети интернет), ищу профессионалов, которые могут выполнить следующие услуги комплексно:
1. Красивый, приятный глазу дизайн.
2. Наполнение форума (включая сео-тексты)
3. Составить семантическое ядро по разделам и выполнить оптимизацию (сч, вч)
Предпочтительнее работа с vbulletin, лицензия. Индивидуальные хаки, моды, а также доп. скрипты на заказ.
Планирую наполнить форум порядка 100к сообщений, бюджет - от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от качества исполнения. Дизайн и раскрутка естесственно отдельно считаться будут.
Пожалуйста с примерами работ, можно в ЛС, если в топике не хотите светить. Спасибо.
Для связи: icq - пять пять пять - восемь восемь восемь.
Заявки фрилансеров
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