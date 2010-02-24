Здравствуйте. Необходимо сделать (или найти) следующую тему: http://www.ztheme.com/demo/tinynews/ Стоит оригинал 50$ , у меня нет аккаунта в paypal Отсюда ценообразование - предложения больше 50$ не интересуют. ...
Нужен дизайн сайта
Необходимо нарисовать дизайн сайта для новостного портала.
Главная и пара внутренних страниц.
Предложения оставлять только тут, в личку прошу не беспокоить.
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