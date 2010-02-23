Дизайн обменника

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт46 заявок443 просмотра

Нужен дизайн для сайта обмена электронной валюты.

По стилю должен напоминать дизайн сайта Альфа банк.

Более подробное техническое задание будет выслано исполнителю с наиболее понравившимися работами и ценой.

Ответственному исполнителю в случае удачного сотрудничества будет предложено долгосрочное сотрудничество.

15 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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