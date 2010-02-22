Новый дизайн сайта WEB студии + верстка

Предистория:

Есть новая WEB студия, у нас уже есть свой движок и небольшое количество клиентов которые были наработаны учредителями студии еще до ее открытия. Сейчас ведется развитие студии. Подбор дизайнера, выбор плана развития и рекламы. Есть сайт http://zowos.ru дизайн накидали сами так как мы не дизайнеры а програмисты получилось как получилось.

Задача:

Сделать новый дизайн и его верстку с учетом тематики. Дизайн не должен быть измененным шаблоном, а должен являться эклюзивным и единственным.

Требования:

опыт и хорошее портфолио

желательно но не обязательно проживание в москве

Далее:

Цель сейчас не только найти дизайнера который сделает дизайн для студии, но и того дизайнера котрый потом будет сотрудничать или работать в студии.

Оплата:

Будет обговорена при заключение сделки возможны разнообразные варианты!