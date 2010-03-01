Разработать дизайн 2х страниц

# 1 — $ 75

Требуется разработать дизайн главной страницы и страницы каталога интернет-магазина детских товаров.

Не требуется высокохудожественных решений. Всё должно быть просто, функционально и иметь современный стиль.

Нравится дизайн главной страницы yell.ru и страниц каталог у ozon.ru. Только не надо копий с этих сайтов, все-таки нужно оригинальное исполнение.

Внимание!!! Нужен только дизайн, без верстки!!!