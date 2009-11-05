antoha23

Андрей antoha23

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

rafolancer
Рафо 
58 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Сайт об онлайн казино.
спасибо
Все было сделано быстро и качественно. Учтены все просьбы. Приятно было работать с человеком. Надеюсь и в будущем воспользоваться услугами.
Ответный отзыв
bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
20 часов назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Дизайн для казино
Приятный в работе и общении человек ! Спасибо за хороший проект ! Приятно было работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работа выполнена быстро и качественно. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем.
Ответный отзыв
poocer
Илья 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Доработка скрипта казино.
Приятно работать. Все отлично!
Все было сделано качественно и в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
dikgenius
Дмитрий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Работа для Php-программиста
PHP
Очень приятно было работать с этим заказчиком. Всегда в сети, сразу отвечал на каждый вопрос и уточнение. Создал удобные условия для работы на сервере. Расчет за работу произвел вовремя. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Все сделано быстро и качественно, только положительные рекомендации. Буду рад сотрудничеству в будущем.
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