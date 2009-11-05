Нужно доработать модуль статистики выигрышей. Подробности в личной переписке.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен дизайн сайта под ключ ( разработка, установка). Интересуют только опытные исполнители. Указывать цены, сроки. Портфолио обязательно.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $40
Нужен сайт об онлайн казино. Пример http://epassion.ru/, http://igrovieavtomati.com/ . Предлогать цену и сроки. Движок значения не имеет. Функционал подобный примерам.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Есть шаблон дизайна, его нужно сверстать и "натянуть" на скрипт.HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Доработка скрипта. Нужно сделать автоматический бонус на пополнение, сделать статистику отыгрыша данного бонуса. Переделать партнерскую программу. Подробности в личной переписке. Желательно указывать стоймость и сроки выполнения работы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть сайт. Казино. Сайту более года. Тиц прыгает 20-30. PR 1. Нужно подобрать ключевые слова и тд. Написать текст на главную страницу. Желательно вывести в ТОП. Вобщем нужны советы по продвижению. Просьба писать только ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно дизайн в формате PSD одеть на сайт (казино)Завершен15 лет назад
- $100
Нужно сделать дизайн для казино, НЕ флеш. Все предложения в личку. Желательно примеры своих работ.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Доработка скрипта, разработка новых модулей . Подробности в личной переписке.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Доработка скрипта казино (Масвет) Нужно переделать партнерскую программу. Сделать авто бонус на пополнение баланса . Рассмотрим любые предложения. Просьба указывать стоймость работы.Завершен16 лет назад
- $100
Нужно исправить алгаритм работы игр в казино.Завершен16 лет назад
Нужно найти и закрыть все дыры в казино. Показать , объяснить что и как было сделано.Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт16 лет назад