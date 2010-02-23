Поздравляю всех мужчин с Днем Защитника Отечества.

Думаю у нас в стране после 25 февраля наступит потепление в экономике, политике и в человеческих Душах.

Мы уже приступаем к работе.

Теперь ближе к делу.

Нужен дизайн для туристического сайта.

Он будет похож на http://hotels24.kiev.ua/

Должно быть:

*Минимум дизайна

*Упор на инфодизайн

ТЗ вышлю на Ваш эл. ящик. Техзадание будет готово в понедельник.

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