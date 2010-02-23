Дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт45 заявок476 просмотров

Поздравляю всех мужчин с Днем Защитника Отечества.

Думаю у нас в стране после 25 февраля наступит потепление в экономике, политике и в человеческих Душах.

Мы уже приступаем к работе.

Теперь ближе к делу.

Нужен дизайн для туристического сайта.

Он будет похож на http://hotels24.kiev.ua/

Должно быть:

*Минимум дизайна

*Упор на инфодизайн

ТЗ вышлю на Ваш эл. ящик. Техзадание будет готово в понедельник.

Просьба в топике указывать ваш e-mail

15 лет назад
ttt555
56 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн для казино

    $100

    Нужно сделать дизайн для казино, НЕ флеш. Все предложения в личку. Желательно примеры своих работ.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    $100

    Необходимо нарисовать дизайн сайта для новостного портала. Главная и пара внутренних страниц. Предложения оставлять только тут, в личку прошу не беспокоить.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн обменника

    Нужен дизайн для сайта обмена электронной валюты. По стилю должен напоминать дизайн сайта Альфа банк. Более подробное техническое задание будет выслано исполнителю с наиболее понравившимися работами и ценой. Ответственному исполнителю в случае ...

    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Добавить колонку в шаблон.

    $20

    Нужно добавить колонку в шаблон сайта. На данный момент есть две колонки, надо добавить третью. Нужно слегка отредактировать файл стилей. Шаблон под DLE

    DLE
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Новый дизайн сайта WEB студии + верстка

    $75

    Предистория: Есть новая WEB студия, у нас уже есть свой движок и небольшое количество клиентов которые были наработаны учредителями студии еще до ее открытия. Сейчас ведется развитие студии. Подбор дизайнера, выбор плана развития и ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработать дизайн 2х страниц

    $75

    Требуется разработать дизайн главной страницы и страницы каталога интернет-магазина детских товаров. Не требуется высокохудожественных решений. Всё должно быть просто, функционально и иметь современный стиль. Нравится дизайн главной страницы yell.ru и страниц каталог у ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание форума на движке vbulletin "с нуля"

    $10000

    Приветствую всех. Появилась необходимость в разработке форума (тематика - сео, работа с трафиком, партнерки, в целом - заработок в сети интернет), ищу профессионалов, которые могут выполнить следующие услуги комплексно: ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта под iphone

    Нужно нарисовать 5-6 страниц сайта для айфона с учетом и айфоновского стиля и дизайна самого основного сайта

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка "шапки" сайта

    $15

    На сайт туристической тематики http://www.eurotour.dp.ua , который специализируется на отдыхе в Европе, необходимо сделать новое изображение - "шапку сайта". Идея "шапки" должна в себе объединять такие моменты как - Европа,автобусные туры и авиатуры, Шенгенские визы. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад