Андрей, сердечная благодарность Вам за работу! Все было сделано с душой, качественно и в полном объеме. Мои впечатления: -доволен качеством выполненной работы -убедился в наивысшей квалификации данного исполнителя -честный, порядочный человек -ответственный, пунктуальный работник -приятный в работе и общении человек -Андрей был постоянно на связи Кроме того Андрей внимательный к пожеланиям заказчика и последовательный в работе с ТЗ. Работой ДОВОЛЕН. Ставлю оценку +10 баллов. Буду еще обращаться к Андрею. Надеюсь не один раз. Желаю Вам Андрей в-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-т таких успехов, здоровья и благополучия! Свой отзыв могу подтвердить в телефонном режиме или другими средствами связи. С ув. Александр