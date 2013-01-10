Всех приветствую! Скоро будут готовы PSD файлы (примерно 15 страниц). Нужно произвести качественную верстку и натягивание на движок. Требования к верстке: 1) Кроссбраузерность с валидным кодом (проверка через validator.w3.org) - IE 7–9 - Safari - Opera - Firefox ...
Васильевич Александр ttt555ttt555
- $80HTML-верстка1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $5
Проект для начинающего дизайнера. Нужен простенький флеш-баннер 800х100 Рассматриваются даже кандидатуры без портфолио.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $30
Здравствуйте! Мне нужна помощь в настройке шаблона на Joomla. Сроки не «горящие». Указывайте в заявках цену, сроки и обязательно свой эл. адрес. На почту вышлю более подробную информацию.Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте уважаемые SEO-шники! Нужна ГРАМОТНАЯ консультация, как оптимизировать и продвинуть сайт http://dtb.in.ua/ в топ-10 Яндекса и Гугла. Возраст сайта: май 2011. Ключевые слова: *недвижимость *оценка *независимая оценка *независимая экспертная оценка Заказывал рерайт статей, но эффект не получен. Указывайте стоимость и Ваш эл.адрес для ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $450
Доброго времени суток! Размещаю повторно проект, так как разработчик пропал. Часть работы сделал и пропал. Сумму увеличил до 450 у.е. Нужна написать программу для проведения аукционов (недвижимость, и др.товары) Краткое описание 1 Общие сведения Программа «Аукцион» предназначена для автоматизации подготовки и проведения ...Системное программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Шеф дал задание найти специалиста по СЕО и аудиту. Ниже написал, что надо сделать. Оставляйте в заявках: цена/срок/ссылки на выполненные работы по аудиту и SEO ================================================ Аудит сайта - процедура независимой оценки и необходимый комплекс решений, направленный на улучшение ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $20
Здравствуйте! Нужна помощь по WordPress. Я выполнил такие действия: *купил домен и хостинг *выбрал шаблон *подготовил необходимый контент Мне теперь нужна помощь в настройке сайта на WordPress Рассматриваю только тех исполнителей в которых есть опыт создания сайтов на WordPress. Сроки не "горящие". Указывайте в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $5
Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Нужно сделать редизайн визитки 50х90. Есть готовый дизайн визитки в CDR, делался в 2011 году. Нужно сделать более интересный дизайн (перечень услуг, контакты, лого). Цвета приветствуются яркие – зеленый, синий, красный. Заинтересованных прошу оставлять заявки с указанием ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $5
Доброго времени суток дорогие ДИЗАЙНЕРЫ! Мне когда то сделали дизайн логотипа. А сейчас он мне не нравится. Хочу поменять шрифт и укоротить одну линию. Работы на 3 минуты. Время в запасе у меня много.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Нужно сделать дизайн рекламной листовки. Формат А4 Фон синий. Возможно есть смысл применить в дизайне рамку (см. прикр. файл) В верху будет герб города. Ниже заглавие: Экстренные и важные телефоны Телефоны будут структурированы: *здоровье *правоохранительные органы *коммунальные службы *справочные службы *и т.п. Должны стоять стилизованные ...Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Имеется файл 3DS Max Design. Нужно с этого файла сделать ролик на 20 секунд. Этот ролик будет размещаться на Ютубе. Сроки не «горящие».3D-графика12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Нужно нарисовать картинку на прозрачном фоне. Грубые примеры я прикрепил к проекту. Цвета приветствуются яркие – зеленый, синий, желтый Графический элемент должен ассоциироваться с частными жилыми домами Заинтересованных прошу оставлять заявки с указанием цены и эл. ...Иконки и Пиксель-арт2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $10
Здравствуйте! Нужно внести изменения в файл 3DS Max Design 2012 V-Ray второй версии. Рассматриваются кандидаты для исполнения данного заказа, как опытные так и начинающие дизайнеры. Исходник могу предоставить с 01.11.12. Сроки не «горящие». Бюджет 10 у.е.3D-графика1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Доброго времени суток! Нужна написать программу для проведения аукционов(недвижимость, и др.товары) Краткое описание 1 Общие сведения Программа "Аукцион" предназначена для автоматизации подготовки и проведения аукционов по продаже недвижимости, земельных участков и товаров. Программа «Аукцион» представляет собой автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
Доброго времени суток! Нужен человек, который может сделать план коттеджного городка "птичка", т.е. вид с верху(см.прикрепленный файл) Файл Вид с верху - это образец того чего хочу получить. Есть генплан и несколько типовых проектов домов. Нужно нанести: *крыши домов *зеленые ...3D-графика2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $10
Всем привет! Нужно сделать видео-ролик. Звуковое и музыкальное оформление. Можно использовать готовые элементы, наработки и т.п. Длительность примерно 5 минут Материалы предоставлю: *фотографии *видео *текст *пожелания для музыкального сопровождения !!!!!Рассматриваются предложения от "новичков" Бюджет 10 у.е.Видеомонтаж19 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать дизайн баннера в CDR. Макет будет использоваться для широкоформатной печати на баннерной ткани. Нужно красиво разместить фотографию продаваемого товара и рядом написать описание его. Цвета должны быть яркие и контрастные. В дизайне должны присутствовать векторные картинки. ...Наружная реклама19 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно нарисовать картинку. Работа не сложная. Предоставлю образец в каком стиле нужно будет нарисовать картинку, а также подробное ТЗ. Сроки не «горящие». Приглашаю для исполнения данного заказа опытных и начинающих дизайнеров. Бюджет 5 у.е.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Привет всем! Нужен логотип для будущего сайта Сфера деятельности: недвижимость Цели создания нового визуального образа компании: внедрение новой услуги Язык, на котором будет разрабатываться логотип: русский или английский Местоположение: Украина Целевая аудитория (на кого должен работать логотип):продавцы/покупатели недвижимости Где планируется использовать логотип: ...Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Здравствуйте! Нужно внести изменения в PSD файлы. Сроки не "горящие". Работа не сложная. Думаю, что проект заинтересует начинающих дизайнеров. Бюджет 5 у.е.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад