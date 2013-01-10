ttt555

Васильевич Александр ttt555

 
55 летУкраина/Мариуполь
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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  • Сверстать сайт

    $80

    Всех приветствую! Скоро будут готовы PSD файлы (примерно 15 страниц). Нужно произвести качественную верстку и натягивание на движок. Требования к верстке: 1) Кроссбраузерность с валидным кодом (проверка через validator.w3.org) - IE 7–9 - Safari - Opera - Firefox ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простенький баннер

    $5

    Проект для начинающего дизайнера. Нужен простенький флеш-баннер 800х100 Рассматриваются даже кандидатуры без портфолио.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • SEO-консультация для сайта

    Здравствуйте уважаемые SEO-шники! Нужна ГРАМОТНАЯ консультация, как оптимизировать и продвинуть сайт http://dtb.in.ua/ в топ-10 Яндекса и Гугла. Возраст сайта: май 2011. Ключевые слова: *недвижимость *оценка *независимая оценка *независимая экспертная оценка Заказывал рерайт статей, но эффект не получен. Указывайте стоимость и Ваш эл.адрес для ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программа для проведения аукциона

    $450

    Доброго времени суток! Размещаю повторно проект, так как разработчик пропал. Часть работы сделал и пропал. Сумму увеличил до 450 у.е. Нужна написать программу для проведения аукционов (недвижимость, и др.товары) Краткое описание 1 Общие сведения Программа «Аукцион» предназначена для автоматизации подготовки и проведения ...

    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Комплексный аудит сайта

    Здравствуйте! Шеф дал задание найти специалиста по СЕО и аудиту. Ниже написал, что надо сделать. Оставляйте в заявках: цена/срок/ссылки на выполненные работы по аудиту и SEO ================================================ Аудит сайта - процедура независимой оценки и необходимый комплекс решений, направленный на улучшение ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Помощь в настройке сайта на WordPress

    $20

    Здравствуйте! Нужна помощь по WordPress. Я выполнил такие действия: *купил домен и хостинг *выбрал шаблон *подготовил необходимый контент Мне теперь нужна помощь в настройке сайта на WordPress Рассматриваю только тех исполнителей в которых есть опыт создания сайтов на WordPress. Сроки не "горящие". Указывайте в ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Редизайн визитки

    $5

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Нужно сделать редизайн визитки 50х90. Есть готовый дизайн визитки в CDR, делался в 2011 году. Нужно сделать более интересный дизайн (перечень услуг, контакты, лого). Цвета приветствуются яркие – зеленый, синий, красный. Заинтересованных прошу оставлять заявки с указанием ...

    Дизайн визитки
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отредактировать картинку

    $5

    Доброго времени суток дорогие ДИЗАЙНЕРЫ! Мне когда то сделали дизайн логотипа. А сейчас он мне не нравится. Хочу поменять шрифт и укоротить одну линию. Работы на 3 минуты. Время в запасе у меня много.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн листовки

    $10

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Нужно сделать дизайн рекламной листовки. Формат А4 Фон синий. Возможно есть смысл применить в дизайне рамку (см. прикр. файл) В верху будет герб города. Ниже заглавие: Экстренные и важные телефоны Телефоны будут структурированы: *здоровье *правоохранительные органы *коммунальные службы *справочные службы *и т.п. Должны стоять стилизованные ...

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отрендерить 20 секунд

    Здравствуйте! Имеется файл 3DS Max Design. Нужно с этого файла сделать ролик на 20 секунд. Этот ролик будет размещаться на Ютубе. Сроки не «горящие».

    3ds Max
    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать картинку

    $5

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Нужно нарисовать картинку на прозрачном фоне. Грубые примеры я прикрепил к проекту. Цвета приветствуются яркие – зеленый, синий, желтый Графический элемент должен ассоциироваться с частными жилыми домами Заинтересованных прошу оставлять заявки с указанием цены и эл. ...

    Иконки и Пиксель-арт2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно внести изменения в файл 3DS Max Design

    $10

    Здравствуйте! Нужно внести изменения в файл 3DS Max Design 2012 V-Ray второй версии. Рассматриваются кандидаты для исполнения данного заказа, как опытные так и начинающие дизайнеры. Исходник могу предоставить с 01.11.12. Сроки не «горящие». Бюджет 10 у.е.

    3ds MaxV-Ray
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Программа для проведения аукциона

    $250

    Доброго времени суток! Нужна написать программу для проведения аукционов(недвижимость, и др.товары) Краткое описание 1 Общие сведения Программа "Аукцион" предназначена для автоматизации подготовки и проведения аукционов по продаже недвижимости, земельных участков и товаров. Программа «Аукцион» представляет собой автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • 3D-визуализация коттеджей

    $20

    Доброго времени суток! Нужен человек, который может сделать план коттеджного городка "птичка", т.е. вид с верху(см.прикрепленный файл) Файл Вид с верху - это образец того чего хочу получить. Есть генплан и несколько типовых проектов домов. Нужно нанести: *крыши домов *зеленые ...

    3D-графика2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Монтаж домашнего видео

    $10

    Всем привет! Нужно сделать видео-ролик. Звуковое и музыкальное оформление. Можно использовать готовые элементы, наработки и т.п. Длительность примерно 5 минут Материалы предоставлю: *фотографии *видео *текст *пожелания для музыкального сопровождения !!!!!Рассматриваются предложения от "новичков" Бюджет 10 у.е.

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет рекламной вывески

    Нужно сделать дизайн баннера в CDR. Макет будет использоваться для широкоформатной печати на баннерной ткани. Нужно красиво разместить фотографию продаваемого товара и рядом написать описание его. Цвета должны быть яркие и контрастные. В дизайне должны присутствовать векторные картинки. ...

    Наружная реклама19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать несложную картинку-иконку

    Здравствуйте! Нужно нарисовать картинку. Работа не сложная. Предоставлю образец в каком стиле нужно будет нарисовать картинку, а также подробное ТЗ. Сроки не «горящие». Приглашаю для исполнения данного заказа опытных и начинающих дизайнеров. Бюджет 5 у.е.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип

    $10

    Привет всем! Нужен логотип для будущего сайта Сфера деятельности: недвижимость Цели создания нового визуального образа компании: внедрение новой услуги Язык, на котором будет разрабатываться логотип: русский или английский Местоположение: Украина Целевая аудитория (на кого должен работать логотип):продавцы/покупатели недвижимости Где планируется использовать логотип: ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отредактировать PSD файлы

    $5

    Здравствуйте! Нужно внести изменения в PSD файлы. Сроки не "горящие". Работа не сложная. Думаю, что проект заинтересует начинающих дизайнеров. Бюджет 5 у.е.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Дизайн визитки 90х50
Все супер. рекомендую.
Всем привет! Мне надо было сделать: креативный, сочный, контрастный диз. Тимур отвечал всем моим требованиям: -наличие портфолио -месторасположение Украина -5 вариантов дизайна -быстрота выполнения заказа(дизайн выполнен быстрее оговоренного срока) -креативность -ответственность Работой доволен. Ставлю оценку 10 баллов. Буду еще обращаться к Тимуру. Надеюсь не один раз. И еще несколько строк: К успеху, счастью путь держи, Любым заказом дорожи, Живи, творя, сто лет!!! С ув. Александр
Ответный отзыв
ClimArt
28 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Простенький баннер
Спасибо за работу! Будем сотрудничать и дальше! С наилучшими пожеланиями, Максим.
Максим, выражаю благодарность Вам за работу! Все было сделано с душой. Мои впечатления: -работа выполнена оперативно, грамотно, толково, без головных болей -быстро разобрался в новой тематике и предложил свою идею баннера -доволен качеством выполненной работы -убедился в наивысшей квалификации данного исполнителя -ответственный, пунктуальный работник -приятный в работе -Максим был постоянно на связи Кроме того Максим внимательный к пожеланиям заказчика. Работой ДОВОЛЕН. Ставлю оценку +10 баллов. Буду еще обращаться к Максиму. Желаю Вам Максим творческих успехов, здоровья и благополучия! Свой отзыв могу подтвердить в телефонном режиме или другими средствами связи. С ув. Александр
Ответный отзыв
Simsoft
Андрей 
48 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$450
10 баллов
11 лет назад
Программа для проведения аукциона
Ответственный и грамотный заказчик с которым приятно общаться и работать. Все вопросы по работе спокойно обговариваются для принятия устраивающего решения. Сотрудничество было оперативным четким и ясным. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Андрей, сердечная благодарность Вам за работу! Все было сделано с душой, качественно и в полном объеме. Мои впечатления: -доволен качеством выполненной работы -убедился в наивысшей квалификации данного исполнителя -честный, порядочный человек -ответственный, пунктуальный работник -приятный в работе и общении человек -Андрей был постоянно на связи Кроме того Андрей внимательный к пожеланиям заказчика и последовательный в работе с ТЗ. Работой ДОВОЛЕН. Ставлю оценку +10 баллов. Буду еще обращаться к Андрею. Надеюсь не один раз. Желаю Вам Андрей в-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-т таких успехов, здоровья и благополучия! Свой отзыв могу подтвердить в телефонном режиме или другими средствами связи. С ув. Александр
Ответный отзыв
alex159357
Максим 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Комплексный аудит сайта
От сотрудничества с Александром только положительные впечатления. Понятное ТЗ, мне не приходилось спрашивать какие либо детали. Рекомендую Александра не только как хорошего заказчика, но и как хорошего человека. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество. Спасибо.
Александр, сердечная благодарность Вам за работу! Все было сделано качественно и с соблюдением договоренностей и оговоренных сроков. Мои впечатления: -доволен качеством выполненной работы -убедился в высокой квалификации данного исполнителя -ответственный, пунктуальный работник -исполнитель был постоянно на связи -последовательн в работе. После выполнения работы исполнитель оказывал бесплатные консультации. Работой ДОВОЛЕН. Ставлю оценку +10 баллов. Буду еще обращаться к Александру. Надеюсь не один раз. Желаю Вам Александр успехов в работе, здоровья и благополучия! Свой отзыв могу подтвердить в телефонном режиме или другими средствами связи. С ув. Александр
Ответный отзыв
fonkseniya
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Редизайн визитки
Спасибо за сотрудничество. Очень легко работать с Александром. Четко поставлены задачи ,четкие корректировки. Оплата проведена без задержек.
Ксения, сердечная благодарность Вам за работу! Все было сделано с душой и раньше оговоренных сроков. Мои впечатления: -доволен качеством выполненной работы -убедился в наивысшей квалификации данного исполнителя -честный, порядочный человек -ответственный, пунктуальный работник -приятный в работе и общении человек -исполнитель был постоянно на связи -Ксения была постоянно на связи -Ксения передала файлы требуемых форматах, даже выполнила капризы типографии. Кроме того Ксения внимательная к пожеланиям заказчика и последовательна в работе с ТЗ. Работой ДОВОЛЕН. Ставлю оценку +10 баллов. Буду еще обращаться к Ксении. Надеюсь не один раз. Желаю Вам Ксения в 2013 году в-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-т таких успехов, здоровья и благополучия! Свой отзыв могу подтвердить в телефонном режиме или другими средствами связи. С ув. Александр
Ответный отзыв