Комплексный аудит сайта

Вылечить сайт. Подробности лично
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Здравствуйте!
Шеф дал задание найти специалиста по СЕО и аудиту.
Ниже написал, что надо сделать.
Оставляйте в заявках: цена/срок/ссылки на выполненные работы по аудиту и SEO
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Аудит сайта - процедура независимой оценки и необходимый комплекс решений, направленный на улучшение ресурса, как с точки зрения поисковой оптимизации, так и со стороны содержимого сайта, его программной составляющей.
Какие вопросы рассматриваются:
*Внутренняя оптимизация
*Юзабилити, графика
*Верстка (корректность, валидность, ошибки верстки)
*Выявление различных проблем (программная часть, скорость работы, скрипты)
*Предложения по улучшению (развитию) проекта
*Информационное наполнение
*Внешняя оптимизация
*Анализ конкурентов
*Анализ сайта с социальной и коммерческой точек зрения
Кроме вышесказанного, в аудите будут рассматриваться варианты улучшения поведенческих факторов на сайте
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