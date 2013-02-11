Комплексный аудит сайта

Александр, сердечная благодарность Вам за работу! Все было сделано качественно и с соблюдением договоренностей и оговоренных сроков. Мои впечатления: -доволен качеством выполненной работы -убедился в высокой квалификации данного исполнителя -ответственный, пунктуальный работник -исполнитель был постоянно на связи -последовательн в работе. После выполнения работы исполнитель оказывал бесплатные консультации. Работой ДОВОЛЕН. Ставлю оценку +10 баллов. Буду еще обращаться к Александру. Надеюсь не один раз. Желаю Вам Александр успехов в работе, здоровья и благополучия! Свой отзыв могу подтвердить в телефонном режиме или другими средствами связи. С ув. Александр