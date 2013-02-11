Комплексный аудит сайта

Тестирование сайтовЗавершен4 заявки188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Шеф дал задание найти специалиста по СЕО и аудиту.

Ниже написал, что надо сделать.

Оставляйте в заявках: цена/срок/ссылки на выполненные работы по аудиту и SEO

================================================

Аудит сайта - процедура независимой оценки и необходимый комплекс решений, направленный на улучшение ресурса, как с точки зрения поисковой оптимизации, так и со стороны содержимого сайта, его программной составляющей.

Какие вопросы рассматриваются:

*Внутренняя оптимизация

*Юзабилити, графика

*Верстка (корректность, валидность, ошибки верстки)

*Выявление различных проблем (программная часть, скорость работы, скрипты)

*Предложения по улучшению (развитию) проекта

*Информационное наполнение

*Внешняя оптимизация

*Анализ конкурентов

*Анализ сайта с социальной и коммерческой точек зрения

Кроме вышесказанного, в аудите будут рассматриваться варианты улучшения поведенческих факторов на сайте

11 лет назад
ttt555
55 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
alex159357
Максим 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$20
2 дня
Александр, сердечная благодарность Вам за работу! Все было сделано качественно и с соблюдением договоренностей и оговоренных сроков. Мои впечатления: -доволен качеством выполненной работы -убедился в высокой квалификации данного исполнителя -ответственный, пунктуальный работник -исполнитель был постоянно на связи -последовательн в работе. После выполнения работы исполнитель оказывал бесплатные консультации. Работой ДОВОЛЕН. Ставлю оценку +10 баллов. Буду еще обращаться к Александру. Надеюсь не один раз. Желаю Вам Александр успехов в работе, здоровья и благополучия! Свой отзыв могу подтвердить в телефонном режиме или другими средствами связи. С ув. Александр
От сотрудничества с Александром только положительные впечатления. Понятное ТЗ, мне не приходилось спрашивать какие либо детали. Рекомендую Александра не только как хорошего заказчика, но и как хорошего человека. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество. Спасибо.