Вылечить сайт от вирусов

При заходе с мобильных устройств, смартфонов, планшетов на сайт bdbox.ru идёт переадресация на другой сайт, содержащий вирус. Нужно его найти и удалить, а также предложить решение, чтобы избежать подобной проблемы в будущем.
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