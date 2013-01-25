Добрый день. Необходимо тестирование сайта-верстки. URL сайта: browsergaming.ru. Какие необходимы данные для начала работы, что мы получим на выходе и каковы условия сотрудничества с Вами?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны тестеры для выполнения разных действий на сайте, проверка функций, отчет о работе: замечания, предложения.
Например, регистрация, заполнение данных в профиле, авторизация, добавление компании, услуги, товара и т.п.
Работа временная, сайт один.
Предложения по ценам?
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